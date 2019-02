Técnicos superiores de diagnóstico arrancam com nova greve

Ana Sofia Ferreira Hoje às 20:50 Facebook

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) vão entrar, novamente, em greve esta quinta-feira contra o diploma do Governo, promulgado por Marcelo Rebelo de Sousa, que regulamenta a carreira destes profissionais e que colocará mais de 90% dos TSDT na base da carreira.

A par da greve, os TSDT irão realizar uma manifestação que terá inicio às 14 horas, em frente ao Palácio de Belém, e seguirá em marcha para a Avenida da República.-se, frente à Assembleia da República.

Depois do protesto de dezembro passado, os técnicos voltam à greve - que começa à meia-noite e decorre durante todo o dia de quinta-feira - sob a forma de paralisação total, com impacto em praticamente todos os serviços de saúde, afetando mesmo a realização de cirurgias, exames e tratamentos.

Os serviços mínimos serão assegurados, garante o pré-aviso do sindicato nacional dos técnicos superiores de saúde das áreas de diagnóstico e terapêutica (STSS).

Entre as exigências, estão a alteração ao decreto-lei que visa a transição e as grelhas salariais dos TSDT, as transições justas que contemplem os TSDT nas três categorias da carreira bem como os ressaltos salariais iguais a outras carreiras da Administração Pública, com o mesmo nível habitacional e profissional.

O objetivo da manifestação será "fazer o Senhor Presidente da República perceber que, para a promulgação deveria, pelo menos, ter ouvido os sindicatos" bem como sensibilizar os partidos "para o que é que acontecerá com a vida profissional destes técnicos de saúde", aclara o vice-presidente do STSS, Fernando Zorro.

"Apesar do pedido de audiência, o Presidente da República deu-nos uma não resposta, com o falso argumento de que estaríamos a prejudicar os profissionais", acrescentou o delegado sindical.

Fernando Zorro espera ainda que os partidos "cumpram a sua palavra e que, em sede de apreciação parlamentar, consigam honrar o que disseram: que este diploma é realmente muito mau", esclarece, incitando o PSD a retomar a proposta por eles próprios apresentada, durante a governação social-democrata, em 2015.

De acordo com o Sindicato, "os 1200 euros que o Governo anuncia como um grande esforço orçamental e um grande feito não é mais do que o valor mínimo que qualquer licenciado da Administração Publica recebe em início de carreira". Ao não regularizar a carreira dos TSDT, o Estado poupou, na última década, "cerca de 75 milhões de euros", esclarece o STSS, em comunicado.