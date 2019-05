"Temos muitos dias para ir à praia. Há quem precise de nós hoje"

JN Hoje às 20:10 Facebook

Jovens voluntários do Banco Alimentar não esmorecem na vontade de ajudar quem mais precisa, mesmo se o "primeiro dia da campanha foi fraco" no Continente de Matosinhos.

Às vezes, as pessoas a quem os voluntários do Banco Alimentar propõem levar um saco para fazer um donativo são "malcriadas e dizem palavrões". Mas os jovens estudantes do Colégio Luso Francês, do Porto, são maiores do que qualquer comentário negativo. "Temos de perceber que essas pessoas talvez não consigam ajudar e, por isso, reagem de forma despropositada", interpreta Pedro Parente, de 13 anos. Já é o segundo ano em que Pedro participa e, mesmo com "muitos testes marcados para a semana, houve mais inscritos da turma para o Banco Alimentar do que no ano passado". Perceberam, segreda, que "ajudar os outros faz-nos sentir melhor". E também saem com o coração cheio, afinal, porque "também há quem nos diga palavras bonitas de incentivo e essas valem mais".

O primeiro dia da campanha, este sábado, esteve "fraco, com muita gente a recusar sacos", mas nem por isso os voluntários perderam o sorriso ou a vontade de continuar a participar. "Muita gente foi à praia e não veio às compras. Nós também podíamos ir, temos muitos dias para ir à praia, sempre que quisermos, mas hoje é mais importante ajudar quem precisa", explicou Rui Vila, também com 13 anos. "Há muita gente que não tem o que comer se não for o Banco Alimentar, principalmente idosos, mas também muitas crianças", acrescenta o jovem estudante.

Há 14 anos que pais, professores e alunos daquele colégio participam nas duas campanhas anuais do Banco Alimentar Contra a Fome. Ao todo, cerca de uma centena de voluntários do colégio asseguram, historicamente, as doações no Continente de Matosinhos. A adesão da comunidade estudantil é de tal ordem importante que "há ex-alunos que continuam a inscrever-se, ano após ano, para participar".

Segundo Isabel Alves, presidente da Associação de Pais, "a campanha de maio é sempre mais fraca do que a de dezembro e, este ano, está particularmente fraca". Entre as possíveis explicações para o fenómeno pode estar o "aumento da confiança que leva muitos a pensar que a crise acabou" ou mesmo "por ter calhado a 25 e 26 de maio, altura em que só os funcionários públicos já receberam salários e os restantes terão menos disponibilidade financeira para compras".

Isabel Jonet, presidente do Banco Alimentar, recordou que, em Portugal, cerca de 18% da população apoiada vive "num tipo de pobreza estrutural sem solução" e que são os mais idosos que mais precisam da ajuda alimentar que lhes chega, muitas vezes, através de uma das 2400 instituições de solidariedade social que recebem os donativos angariados neste tipo de campanha. Ao todo, quase meio milhão de portugueses recebem ajuda de um dos 21 bancos alimentares espalhados pelo país.

A primeira campanha deste ano do Banco Alimentar Contra a Fome decorre este sábado e domingo em mais de dois mil supermercados em Portugal, onde se espera angariar mais de 1400 toneladas de alimentos, mas tem duração alargada através dos vales e também pela internet ​​​​.