Temperatura desce e chuva regressa para ficar durante a semana

A chuva está de regresso ao território de Portugal continental. E vem para ficar toda a semana.

Segunda-feira vai ser de chuva em quase todo o território de Portugal continental. Só a costa alentejana e o Oeste do Algarve vão escapar aos aguaceiros, previstos para o início da semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), a chuva vem para ficar toda a semana, embora de forma intermitente. Vai ser mais permanente no interior Norte e Centro, e menos no litoral, de Norte a Sul, especialmente na terça-feira.

Na quarta-feira a previsão aponta para chuva em todo o território continental.

As temperaturas máximas, com valores acima dos habituais para a época, começam a descer na segunda-feira, acompanhadas de arrefecimento noturno.

A Norte e Centro, as máximas descem abaixo dos 20 graus, com o Interior Norte e o Alto Minho a registarem mínimas inferiores a 10 graus.

Este domingo, a previsão do IPMA apontava para a ocorrência de aguaceiros, por vezes fortes, na região Sul, acompanhados de trovoada.

No Centro e Norte do continente, a previsão é de céu muito nublado, admitindo o IPMA a possibilidade de chuva.