Temperatura primaveril vai manter-se em Portugal

As temperaturas vão continuar a situar-se acima da média nos próximos dias, pelo menos, dois ou três graus superiores ao que tem sido norma nos últimos 30 anos. Os madeirenses, mais do que primavera, estão a atravessar um período de verão em pleno dezembro.

Durante esta quinta e sexta-feira, as temperaturas vão estar, dois a três graus acima da média, esperando-se no Porto, 16 graus e, em Lisboa, 17 graus, de máxima. Na quarta-feira, sentiram-se cinco e seis graus superiores à média, com o Norte e Centro com menos frio - temperaturas mínimas mais elevadas - e Castelo Branco, Portalegre e Évora, com máximas acima do costume para este período do ano.

"Podemos dizer que são temperaturas entre primaveris e outonais", comenta a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA. Em dezembro, a média, considerando as últimas três décadas, tem sido 14,6 graus em Lisboa e 14,5 no Porto. O calor deve-se ao posicionamento no anticiclone dos Açores, que está sobre a Península Ibérica. "É sempre sinónimo de bom tempo", afirma."Como a nebulosidade do início da semana desapareceu, temos agora céu limpo e dias de sol".

Na Madeira, as temperaturas da última quarta-feira alcançaram um recorde: chegaram a 26,9 graus e na última noite situou-se nos 22,3 graus: 8,4 graus acima da média. Neste caso, conjugou-se o anticiclone dos Açores com a depressão a oeste das ilhas Canárias, provocando um escoamento de ar quente oriundo do norte de África.

No continente, as temperaturas baixam ligeiramente a partir de sábado, mas ainda se manterão acima das média para a época. Prevê-se precipitação na próxima terça-feira.

"O mês frio costuma ser janeiro", diz ainda. Ainda é cedo para prever com algum rigor o tempo que estará no Natal.