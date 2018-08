Temperaturas acima dos 30 graus continuam até quarta-feira

Hoje às 07:53 Facebook

O aviso amarelo devido ao calor, que teve início na semana passada, foi alargado até às 22 horas de quarta-feira nos 18 distritos de Portugal continental

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, também o aviso amarelo de tempo quente para o arquipélago da Madeira foi alargado até às 21 horas de quarta-feira.

Na segunda-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil anunciou o prolongamento do alerta vermelho em sete distritos do país até quarta-feira devido ao aumento do número de ocorrências que se tem registado.

O alerta vermelho, o mais grave da escala, foi ativado no sábado nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Alexandre Penha, adjunto de operações nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, explicou que a decisão de prolongar o alerta - que estava inicialmente definido até segunda-feira - se deveu ao aumento do número de ocorrências de fogos, tendo-se registado 73 na sexta-feira, 98 no sábado, 113 no domingo.

A decisão de prolongar o alerta foi tomada "apesar de poder haver um desagravamento meteorológico", sendo antes baseada no aumento das ocorrências, afirmou.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, em especial do Centro e Sul, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante leste, tornando-se do quadrante oeste a partir da tarde e soprando moderado de nordeste nas terras altas até final da manhã e no final do dia.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar hoje entre os 16 graus Celsius (em Braga) e os 23 (em Faro e Castelo Branco) e as máximas entre os 30 (em Aveiro e no Porto) e os 39 (em Santarém).

Para a Madeira prevê-se céu pouco nublado e vento fraco a moderado do quadrante norte.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 21 e os 27 graus.