Temperaturas até 39 graus e risco máximo de incêndio em 100 concelhos

O IPMA prevê, para esta quinta-feira, nas regiões do Norte e Centro, tempo quente com céu limpo e vento fraco a moderado, exceto nas terras altas onde poderá ser forte.

Na região Sul, prevê-se tempo quente com céu geralmente limpo, e um aumento temporário de nebulosidade no interior do Baixo Alentejo e no Algarve durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas do Alto Alentejo até meio da manhã e partir do final da tarde, rodando para noroeste no litoral oeste durante a tarde, e sendo temporariamente de sudoeste na costa Sul do Algarve.

Está também prevista uma pequena descida da temperatura máxima, mais significava no interior, e uma pequena subida da máxima no litoral Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança e na Guarda) e os 21 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre os 25 (na Guarda) e os 39 (em Santarém).

Risco de incêndio

Cerca de 100 concelhos de 15 distritos em risco máximo

Cerca de uma centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Porto, Aveiro, Vila Real, Braga, Viana do Castelo e Bragança apresentam hoje risco máximo de incêndio. Vários concelhos estão ainda em risco muito elevado e elevado.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Coimbra, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e Faro até às 21 horas de sábado.

O Governo declarou na terça-feira a situação de alerta de agravamento do risco de incêndio florestal entre a meia-noite de quarta-feira e as 23:59 horas de domingo, para todo o território continental, depois de a Proteção Civil ter colocado 13 distritos do país sob alerta vermelho, sendo eles Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Santarém, Coimbra, Guarda, Portalegre, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Viseu e Leiria.