Temperaturas chegam aos 30 graus no Porto e aos 32 em Braga

Mais um dia de calor, principalmente a Norte e no Interior de Portugal, com as temperaturas máximas a chegarem aos 32 graus em Braga e no Alentejo.

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para as regiões Norte e Centro céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira a sul do Cabo Mondego.

Está também previsto vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante sul nas terras altas e subida de temperatura, em especial no litoral.

Na região Sul prevê-se céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental e no barlavento algarvio e durante a tarde, possibilidade de aumento temporário de nebulosidade no interior com ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante sul, soprando por vezes moderado nas terras altas e pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima no litoral oeste.

No que diz respeito às temperaturas, as mínimas vão variar entre 7 graus Celsius (em Bragança) e os 19 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre 25 (em Lisboa) e os 32 (em Braga, Évora, Beja e Santarém). Leiria, Vila Real e Castelo Branco devem chegar aos 31 graus, enquanto Vila Real, Porto e Coimbra ficam nos 30 de máxima. Viana do Castelo, 28, Faro, 27 e Lisboa, 25, são os distritos com as temperaturas máximas menos elevadas.