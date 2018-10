Temperaturas começam a descer e chegam a valores negativos

Hoje às 08:56 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta sexta-feira, uma pequena descida das temperaturas, que, ainda assim, deverão continuar acima dos valores normais para a época.

"A partir do fim da tarde de sexta-feira, prevê-se uma mudança significativa do estado do tempo no território de Portugal continental, que deverá ficar sob a influência de uma massa de ar muito frio transportada por um forte fluxo de norte, na circulação de um intenso anticiclone localizado a norte dos Açores", lê-se em nota publicada no site do IPMA.

Na região Sul, são esperados aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada.

As temperaturas máximas previstas para hoje devem variar entre os 17 graus Celsius, na Guarda, e os 25 graus, em Santarém e Setúbal. As mínimas vão variar entre os sete graus, em Bragança, e os 16, em Faro.

Consulte aqui o tempo previsto para hoje no seu concelho

Para sábado, prevê-se uma "descida acentuada da temperatura e vento moderado a forte de norte", com rajadas até 75 quilómetros por hora no litoral oeste e 90 quilómetros por hora nas terras altas. Esperam-se aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, e possibilidade de neve nas terras altas.

Nesse dia, prevê-se também um aumento da agitação marítima na costa Ocidental, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 15 e 18 graus Celsius, com exceção do interior Norte e Centro onde se prevê que variem entre 7 e 12 graus. As mínimas deverão ser inferiores a 10 graus, com valores entre os -2 e 5 graus, nas regiões do interior Norte e Centro.



No domingo, a temperatura deverá registar ainda uma pequena descida. O vento deverá diminuir de intensidade e ainda pode haver aguaceiros fracos, mais prováveis no litoral até ao início da manhã.