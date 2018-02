Temperaturas descem até seis graus e anunciam chuva para a semana

Hoje às 08:07 Facebook

As temperaturas vão descer esta quarta e quinta-feira entre 4 a 6 graus Celsius, prevendo-se que a chuva regresse a Portugal continental a partir de segunda-feira.

"Hoje já vamos ter uma descida da temperatura essencialmente nas regiões do Norte e Centro, tanto da mínima como da máxima de 02/03 graus. Esta situação vai persistir para amanhã [quinta-feira]", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Ângela Lourenço.

De acordo com Ângela Lourenço, na terça-feira, as temperaturas voltam a descer 2/3 graus Celsius, prevendo-se por exemplo para Lisboa uma máxima de 16 e 6 de mínima e em Bragança 10 de máxima e -4 de mínima.

"Em termos médios, nos dois dias, deve andar à volta dos 04/06 graus de descida, mas depois varia de local para local. Assim, vamos ter máximas no litoral entre 14 e 17 graus, no interior entre 7 e 10 e mínima no interior norte entre -5 e 01 e nas regiões mais perto do litoral entre 3 e 6", indicou.

Para o fim de semana, a meteorologista do IPMA adiantou que vai manter-se o tempo frio.

"A situação mantém-se com tempo frio para o fim de semana. Não se espera uma descida significativa da temperatura. As descidas maiores serão hoje e amanhã", disse.

Segundo Ângela Lourenço, para o fim de semana está previsto céu pouco nublado ou limpo, e vento do quadrante de leste, soprando com intensidade e forte nas terras altas.

"No que diz respeito à chuva, a antevisão aponta para o início da próxima semana. O mais provável será para segunda-feira dia 26", disse.