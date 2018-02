Temperaturas podem chegar aos sete graus negativos

Ontem às 22:35 Facebook

Portugal continental terá temperaturas mais baixas na próxima semana que podem chegar aos sete graus negativos, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca vários distritos em alerta amarelo a partir da noite deste domingo.

O IPMA, escreve a Lusa, chama a atenção para temperaturas especialmente baixas entre terça e quinta-feira, com as mínimas a poderem chegar a sete graus negativos em locais do interior norte e centro.

Todo o continente vai estar sob aviso amarelo (o menos grave) devido ao frio, com os distritos de Aveiro, Beja, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria e Portalegre em aviso amarelo a partir desta noite e até às nove horas de quarta-feira. A partir da noite de segunda-feira, ficam também em aviso amarelo (também até quarta-feira) os restantes distritos do continente.

Em comunicado sobre a semana que vai começar, o IPMA explica que uma região anticiclónica na zona dos Açores e uma depressão sobre a Península Ibérica estão a transportar uma massa de ar "muito frio e seco".

A partir deste domingo, diz o IPMA, as previsões são de céu geralmente pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade com possibilidade de aguaceiros dispersos e pouco frequentes, que serão de neve acima de 600/800 metros.

O vento soprará moderado de norte, temporariamente forte no litoral e terras altas, o que aliado a descida de temperatura vai "acentuar o desconforto térmico".

Temperaturas a chegarem aos sete graus negativos no interior

Entre terça e quinta-feira as temperaturas vão descer ainda mais, com temperaturas mínimas no interior norte e centro a atingirem valores entre os dois e os sete graus negativos, com as máximas a oscilarem entre os dois e os oito graus Célsius.

No resto do continente, a temperatura máxima deverá variar entre os 10 e os 13 graus e a mínima entre os zero e os cinco graus.

Para segunda-feira, estão previstas temperaturas mínimas de três graus negativos nos distritos de Bragança e Guarda e um grau negativo no distrito de Leiria.

Na terça-feira, os distritos de Bragança e Guarda podem ir aos cinco graus negativos, com a temperatura máxima na Guarda a não subir dos dois graus, segundo as previsões do IPMA. Locais dos distritos de Vila Real, Viseu, Coimbra e Leiria deverão ter também temperaturas mínimas negativas.

Em Lisboa, as estações de metro de Rossio, Saldanha, Oriente e Intendente estarão abertas durante a noite a partir de segunda-feira, para receber pessoas em situação de sem-abrigo, devido ao frio, informou a Câmara.

A partir das 19 horas de segunda-feira, a Câmara de Lisboa vai abrir o Pavilhão Municipal Manuel Castelo Branco, na freguesia de São Vicente, disponibilizando assim espaços de higiene, comida e agasalhos.

As equipas de rua estão já avisar os sem-abrigo sobre os locais onde se podem dirigir e os apoios que podem ter nos próximos dias, em que as temperaturas estarão mais baixas.