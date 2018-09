Temperaturas sobem acima dos 30 graus em quase todo o país

Hoje às 08:51 Facebook

Twitter

O verão está no calendário até dia 22 e vai fazer sentir-se nos próximos dias, com temperaturas acima dos 30 graus em quase todo o país.

Santarém, com 35 graus, e os distritos do interior centro, com 33, registam os valores mais elevados da temperatura do ar, esta segunda-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no litoral apenas os distritos de Viana do Castelo (26) e Aveiro (27) ficam abaixo dos 30 graus, a temperatura prevista para Porto.

A subida de temperatura, prevista para esta semana, leva os termómetros aos 31 graus em Lisboa e aos 34 em Setúbal. No interior norte, os termómetros vão ter marcas à volta dos 30 graus.

O IPMA prevê para esta segunda-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado e com neblina ou nevoeiro no litoral Centro até final da manhã e aumento de nebulosidade nas regiões do interior Centro e Sul durante a tarde.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado predominando de nordeste, soprando de noroeste no litoral oeste durante a tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã e a partir do final da tarde.

Para a Madeira o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas, vento moderado de nordeste, soprando forte nas terras altas e no extremo leste da ilha e uma pequena subida de temperatura nas terras altas.

No Funchal as temperaturas vão variar entre os 20 e os 27 graus Celsius.

Nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental) prevê-se períodos de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros durante a manhã e vento sudoeste bonançoso a moderado.

O IPMA prevê para as ilhas Graciosa, S. Jorge, Terceira, Faial e Pico períodos de céu muito nublado com boas abertas, possibilidade de aguaceiros fracos e vento fraco.

Nas ilhas de S. Miguel e Santa Maria prevê-se céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros e vento fraco.

Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão variar entre os 21 e os 28 graus, na Horta e em Angra do Heroísmo entre os 21 e os 27 graus e em Ponta Delgada entre os 21 e os 26.