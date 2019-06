Temperaturas sobem na véspera de São João mais a Sul que a Norte

Hoje às 14:43 Facebook

Climatologista norte-americano empenhado em melhorar as previsões a longo prazo, Judah Cohen foi o primeiro a prever as temperaturas frescas que marcam esta primeira quinzena de junho. Agora, estima um aquecimento a partir do dia 21, com os termómetros a passar os 30 a partir do dia 23, mas apenas a Sul.

Judah Cohen é apontado como o primeiro meteorologista a antecipar a deslocação do anticiclone dos Açores para nordeste. Situado perto da Gronelândia, este fenómeno atmosférico a que nos habituamos a ouvir falar durante as últimas décadas, levou o tempo quente para o norte e centro da Europa, deixando para a zona mais ocidental, de França ao Cabo da Roca, as temperaturas frescas e a chuva destes primeiros dias de junho.

Com presença assídua nas redes sociais, Judah Cohen publicou no Twitter, há três dias, uma mensagem animadora para os portugueses que apreciam o calor e suspiram pela praia: as temperaturas frescas deste início de junho vão começar a subir a partir de dia 21, chegando aos 26 graus em Lisboa e aos 30 em Faro, pela altura do São João.

Cohen estuda o impacto das neves e gelos eternos no clima, especialmente no inverno, e o impacto do aquecimento do Ártico nas temperaturas no norte da América e na Europa Ocidental. No dia 11, escreveu, no Twitter, que as condições observadas atualmente no Ártico podem resultar em temperaturas mais amenas na América do Norte e na Europa Ocidental a partir do dia 21 de junho.

Uma estimativa entretanto confirmada pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), cuja previsão a 10 dias, aponta para a subida das temperaturas a partir do dia 20, embora apenas dos 19 de máxima atuais para algo próximo dos 23, no Porto. A mínima, na ordem dos 10 graus, deverá subir para os 13, o que já permitirá uma noitada de São-joanina menos fria.

Os efeitos da previsão de Cohen parecem mais evidentes a Sul, com as máximas a subirem para os 26 graus em Lisboa, a partir do dia 23 de junho. Em Faro os termómetros sobem para os 30 no fim de semana de São João, enquanto no Alentejo os 30 podem sentir-se já a partir da próxima segunda-feira.