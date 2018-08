Temperaturas vão subir até oito graus na quarta-feira

14 Maio 2018 às 09:46 Facebook

Esta segunda-feira há previsões de chuva fraca ou chuvisco nas regiões Norte e Centro mas até quarta-feira o sol regressa e a temperatura máxima vai subir.

Esta segunda-feira prevê-se para as regiões Norte e Centro do continente céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde, e períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da tarde.

Na região Sul prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco a moderado do quadrante norte.

O vento vai soprar por vezes forte com rajadas até 65 quilómetros por hora, em especial durante a tarde, e nas terras altas.

A previsão aponta ainda para subida de temperatura, mais significativa da máxima. As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre 04 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Lisboa e em Faro) e as máximas entre os 16 (na Guarda) e os 28 (em Faro).

E até quarta-feira vai sentir-se mais calor, com as máximas a subirem até oito graus. Por exemplo, em Lisboa, os 22 de máxima desta segunda-feira vão subir até aos 30 previstos na quarta-feira. O mesmo deverá acontecer em Leiria - 19 esta segunda-feira e previsão de 27 na quarta-feira.

Santarém deverá subir até aos 31 graus na quarta-feira, face aos 24 previstos esta segunda-feira. A mesma variação de sete graus irá sentir-se em Coimbra - 20 hoje e 27 na quarta-feira.

Em Setúbal a máxima vai subir seis graus, de 24 para 30 graus e no Porto a variação será de cinco graus, 19 esta segunda-feira e 24 na quarta-feira.