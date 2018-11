Temperaturas vão subir e sol fica até sexta-feira

Ivo Neto Hoje às 22:22 Facebook

Esta segunda-feira vai registar-se uma melhoria do estado do tempo. O sol fica até pelo menos sexta-feira, com aumento de temperatura.

O fim de semana ficou marcado pelo mau tempo que atingiu quase todo o país e de forma particular a região de Lisboa, com cheias e árvores tombadas. Na segunda-feira, podem ocorrer ainda alguns aguaceiros, mas o tempo vai mudar.

"A partir de segunda-feira há uma melhoria substancial do estado do tempo", explicou, ao JN, Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. "O território continental vai estar sob influência de uma corrente de leste, com ar mais seco, que vai contribuir para a subida da temperatura", disse a especialista.

No final da semana, as temperaturas máximas vão mesmo chegar aos 21 graus em várias partes do país. A zona de Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa vai sentir esta melhoria do tempo de uma forma menos intensa.

Apesar da melhoria, Patrícia Gomes alerta para os riscos decorrentes da neblina matinal, que vai reduzir a visibilidade.