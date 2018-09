Tempo continua mais frio que o normal com mínima de sete graus

05 Junho 2018 às 09:49 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta terça-feira, em Portugal continental, ocorrência de precipitação, em especial no Norte e Centro, e temperaturas baixas.

No Norte e Centro, segundo indica o Instituto, em nota no site oficial, prevê-se céu geralmente muito nublado, com nevoeiro matinal, e períodos de chuva ou aguaceiros, em especial durante a tarde. O ventro será em geral fraco do quadrante oeste, soprando moderado (até 30 km/h) no litoral, em especial durante a tarde, e por

Para a região Sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê também períodos de céu muito nublado, aumentando de nebulosidade

durante a tarde e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos. O vento soprará em geral fraco do quadrante oeste, soprando moderado (até 35 km/h) no litoral e moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste nas terras altas.

As temperaturas vão estar abaixo do normal "para a época", em todo o país, com as mínimas a variarem entre os sete graus Celsius (Guarda) e os 13 graus (Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa e Faro), e as máximas entre os 13 (Guarda) e os 25 graus (Faro). Em Lisboa e no Porto, espera-se 20 e 16 graus de máxima, respetivamente.



Quanto ao estado do mar, são esperadas de ondas de noroeste com um a dois metros de altura, na costa ocidental, e ondas inferiores a um metro, aumentando temporariamente para 1 a 1,5 metros durante a tarde, na costa Sul.