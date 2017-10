Tempo quente continua em todo o país

Hoje às 08:11, atualizado às 08:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Céu geralmente limpo com nebulosidade em algumas zonas e temperaturas altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta terça-feira, no continente, céu geralmente limpo, apresentando-se com neblina ou nevoeiro no litoral oeste até meio da manhã. O vento é fraco e vai soprar do quadrante leste, tornando-se temporariamente do quadrante oeste durante a tarde.

Quanto às temperaturas, as mínimas vão variar entre os sete graus Celsius (em Bragança) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre 21 (em Viana do Castelo) e 34 (em Santarém).

No Porto, a mínima é de nove graus e a máxima de 23. Em Lisboa, a mínima é de 16 e a máxima de 30. Em Faro, 16 de mínima e 28 de máxima.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No Funchal (Madeira), a temperatura vai andar entre os 19 e os 24 graus, e em Ponta Delgada (Açores), entre os 18 e os 24.

Consulte as temperaturas para todo o país aqui.