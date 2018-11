Temporal apanhou de surpresa a Proteção Civil

Marisa Silva com Madalena Ferreira, Sandra Borges e Delfim Machado Hoje às 08:35 Facebook

O mau tempo, com forte rajadas de vento, que varreu sobretudo o Norte do país chegou sem aviso. De tal forma, que a Proteção Civil não emitiu qualquer alerta prévio às populações, ao contrário do que sucedeu noutras ocasiões.

Entre as 22 horas de domingo e as seis de segunda-feira, o temporal causou muitos estragos. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), não foi emitido qualquer aviso à população uma vez que "as previsões apontavam para um aumento do vento, mas nada indicava os patamares verificados".

O distrito mais afetado, revela a ANPC, foi o Porto, onde se registaram 111 ocorrências. Seguiu-se Viseu (44), Leiria (25) e Vila Real (24). As rajadas mais intensas foram verificadas na Guarda, onde o vento atingiu os 102 km/h. No Porto e em Gaia, a queda de árvores e de estruturas atingiu alguns carros, sem provocar feridos. No centro de Matosinhos, as iluminações de Natal ficaram destruídas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o fenómeno foi provocado pela "passagem de um sistema frontal". "Foi emitido um aviso amarelo de rajada. O sistema frontal já se encontrava em fase de oclusão quando passou pela Região Norte, tendo originado vento", explicou Patrícia Gomes, meteorologista, sublinhando que "as estações registaram valores dentro dos padrões de aviso".

Para esta semana estão previstas pequenas oscilações de temperatura, sendo que o vento mais forte regressa amanhã. Estima-se que o fim de semana seja sem chuva e com vento moderado. Nos Açores, hoje, a passagem da depressão Diana vai originar ventos fortes e agitação marítima.

Buracos na Serra da Estrela

Na serra da Estrela, a EN338, entre Manteigas e Piornos, cortada ao final do dia de domingo, foi ontem reaberta depois de uma derrocada de pedras de grande dimensão ter provocado estragos no piso. Tratando-se de uma estrada nacional, os trabalhos de limpeza e remoção das pedras e de mais obstáculos esteve a cargo dos funcionários da Infraestruturas de Portugal(IP), mas a reconsolidação dos taludes e a reconstrução do piso ainda vão demorar alguns dias. Admite-se que as fortes rajadas de vento tenham sido responsáveis pelo desmoronamento de pedregulhos, desde a encosta do vale glaciar do Zêzere até à estrada que esteve intransitável durante várias horas. A derrocada deixou dois buracos na EN338, bem como arbustos e árvores, igualmente arrastados em contexto de mau tempo.

23 ocorrências em Vila Real

Uma grua tombou para a bancada e relvado do Campo do Calvário devido ao vento forte que se fez sentir na noite de domingo. Ao todo, a Proteção Civil Municipal contabilizou 23 ocorrências, entre as quais quedas de árvores, que condicionaram várias estradas, e de estruturas, como andaimes e telhados. O presidente da Câmara, Rui Santos, adiantou que o vento provocou "danos materiais consideráveis". Algumas viaturas que estavam na via pública ficaram danificadas. O vento afetou ainda cabos elétricos que deixaram algumas zonas da cidade sem luz.

Madeira

Três aterragens canceladas e nove voos divergidos para a ilha do Porto Santo, Lisboa, Tenerife e Gran Canária. Foram estas as consequências do mau tempo para o aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira. Os voos cancelados eram provenientes de Lisboa.

Guimarães

O forte vento que se fez sentir também no concelho de Guimarães, ontem de madrugada, deixou a vila de São Torcato às escuras. Centenas de habitações só viram a energia ser ligada às primeiras horas do dia.