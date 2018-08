Tenente-coronel Hélder Barros novo porta-voz da GNR

Joaquim Gomes Hoje às 00:50 Facebook

O tenente-coronel Hélder Barros é desde esta segunda-feira o novo porta-voz da Guarda Nacional Republicana.

Natural de Fafe, este oficial superior da GNR de 39 anos ingressou na Academia Militar em 1996, sendo mestre em Ciências Militares e tendo dedicado grande parte da sua carreira na Guarda à especialidade de inativação de engenhos explosivos - nessa qualidade integrou o 3.º Contingente da Força da GNR que entre 2003 e 2005 foi destacado para o Iraque.

O tenente-coronel Hélder Barros desempenhou ainda funções na Estrutura de Comando da Guarda, designadamente no Comando Operacional e no Gabinete do Comandante-Geral.