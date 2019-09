Terceiro prémio para Portugal em "mega jackpot" do Euromilhões

Hoje às 22:21 Facebook

Um apostador em Portugal vai receber cerca de 45 mil euros por ter acertado nos cinco números da chave do Euromilhões, desta terça-feira, marcada por um novo "jackpot".

Faltaram as duas estrelas a este e a outros apostadores. Uma vez que ninguém acertou na chave completa, que abria a porta a um prémio de 149 milhões, sexta-feira é dia de "mega jackpot", com cerca de 164 milhões de euros em jogo.

O segundo prémio, no valor de 482 mil euros vai para três apostadores, todos fora de Portugal. Com o terceiro prémio, além da aposta registada em terras lusitanas, há mais cinco jogadores com cinco números certos, que vão receber 56.146,94 euros. No caso português, o montante tem de pagar 20% de Imposto de Selo, herdado dos tempos da "troika", encurtando o pecúlio para cerca de 45 mil euros.

O quarto prémio, de 3.661,75 vai ser atribuído a 45 apostadores, sete dos quais em Portugal, eqnaunto 1105 jogadores, 100 portugueses, vão receber 159 euros, correspondentes ao 5.º prémio.

Os números da chave sorteada esta terça-feira são: 3, 22, 25, 30, 49 e as estrelas 3 e 6.