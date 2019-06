Teresa Morais fecha a porta ao PSD de Rui Rio

Nuno Miguel Ropio Hoje às 00:24 Facebook

A deputada Teresa Morais anunciou esta segunda-feira à noite, no Facebook, que não volta a assumir qualquer cargo no PSD, retirando-se da "linha da frente" do partido, num adeus com críticas a Rui Rio.

Secretária de Estado da Igualdade e Cidadania no Governo de Pedro Passos Coelho, Teresa Morais é deputada eleita pelo círculo de Leiria e muito próxima do ex-líder do partido, tendo sido vice-presidente durante o consulado de Passos Coelho.

"O Dr. Rui Rio e eu estamos, finalmente, em sintonia em alguma coisa: ele não conta comigo e eu não conto, seguramente, com ele. Fica assim claro que eu, com toda a serenidade, me retirarei da linha da frente do partido com uma coincidência assinalável de pontos de vista", esclarece a deputada, na hora da despedida.

As acusações a Rio são, depois, concretizadas na publicação: "O Dr. Rui Rio rejeitou o contributo dos ditos 'passistas', como rejeitou desde sempre o legado de Pedro Passos Coelho e eu não quero ter rigorosamente nada em comum com quem está a definhar o meu partido, a excluir em vez de acrescentar", acusa.

A jurista, eleita pela primeira vez para o Parlamento em 2005, apoiou Santana Lopes na corrida à liderança do PSD, em janeiro de 2018, contra Rui Rio. Teresa Morais foi coordenadora das propostas do programa de Santana Lopes na área do Estado social.