Termas comparticipadas ainda têm plafond do SNS

Erika Nunes Hoje às 13:22

Projeto-piloto que permite aos utentes ter comparticipação estatal só foi utilizado a 75% da capacidade e há mais de 400 mil euros para usufruir.

A prescrição das termas aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) acelerou - a meio da época alta, cerca de 1500 já realizaram tratamentos -, mas o projeto-piloto ainda tem capacidade para comparticipar mais 75% de despesa até ao final do ano. Ou seja, da dotação de 600 mil euros, ainda há mais de 400 mil euros para gastar. "As pessoas têm de pedir receita aos médicos de família e ter atenção ao prazo de validade para aproveitar esta oportunidade", alertou Vítor Leal, presidente da Associação das Termas de Portugal.

"A atividade das termas tem crescido bastante", adiantou Vítor Leal, também presidente da Administração das Termas de S. Pedro do Sul. "Mas ainda só tivemos cerca de 1500 tratamento comparticipados, dos quais 850 em S. Pedro do Sul", revelou. "Uma das dificuldades reside na data de validade da prescrição, que, no caso das termas, é de um mês, tal como se fosse um meio complementar de diagnóstico", explicou, sem contabilizar as perdas por esse motivo.