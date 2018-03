Termas comparticipadas já no segundo semestre

ERIKA NUNES Hoje às 00:41 Facebook

Grupo de trabalho tem até meados de maio para propor o modelo de reembolso das despesas com cuidados termais

Os cuidados de saúde prestados em termas de Portugal vão tornar a ser comparticipados pelo Estado, depois de os reembolsos terem sido suspensos na sequência da chegada da troika ao país, em 2011. Mais do que repor a situação anterior, o grupo de trabalho formado há dias e que reúne hoje, pela primeira vez, irá propor um novo modelo que integra os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), separando-o de outras comparticipações de cuidados de saúde no privado, como sucedia. A medida, contida no Orçamento do Estado para 2018, deverá ser posta em prática já no segundo semestre deste ano.

