Termómetros entre os 30 e os 40 graus até sábado

As temperaturas altas já chegaram e irão permanecer, pelo menos, até sábado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no geral, as temperaturas máximas irão rondar os 30º C e os 35º C, sendo que em alguns locais do interior do Alentejo, no vale do Tejo e na Beira Baixa poderão atingir os 40º C. Já as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15º C e os 20º C, sendo que na Região Sul e Vale do Tejo podem oscilar entre os 20º C e os 24º C. Apesar destes valores, a partir de quarta-feira, poderá existir uma ligeira descida gradual da temperatura.

Segundo o IPMA, as elevadas temperaturas devem-se a um anticiclone que está localizado a noroeste dos Açores, estando em deslocamento para leste. Relativamente ao vento, irá predominar do quadrante leste, podendo existir ocorrência de brisa marítima no litoral.

Atendendo às elevadas temperaturas, os distritos de Coimbra, Faro, Portalegre e Santarém encontram-se hoje em risco máximo de incêndio, sendo que, durante esta semana, também Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estarão.

Menos 70% de área ardida

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) apelou à adoção de medidas necessárias para a prevenção e precaução na utilização do fogo, uma vez que existe um agravamento do risco de incêndio. Revelou ainda que, até 31 de agosto, o ano de 2019 apresenta o segundo valor mais reduzido de área ardida nos últimos 10 anos, tendo-se registado menos 45% de incêndios rurais e menos 70% de área ardida. Este ano, contam-se 8156 incêndios rurais, menos 369 do que em 2018.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deverá divulgar hoje, em conferência de imprensa, as medidas que serão tomadas para enfrentar os próximos dias, propícios a incêndios. Recorde-se que Portugal está em período crítico até 30 de setembro.