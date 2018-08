"Teste do pezinho" aponta para mais 198 nascimentos até abril

19 Maio 2018 às 11:12 Facebook

Nos primeiros quatro meses deste ano nasceram pelo menos 27157 bebés, mais 198 do que no mesmo período do ano passado.

Coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), através da sua Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e Genética, o Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, conhecido como "teste do pezinho", cobre a quase totalidade de nascimentos.

O teste não é obrigatório e pode haver sempre mais nascimento do que testes, mas continua a ser um indicador relativo à natalidade em Portugal, tendo em conta uma taxa de quase 100% de cobertura do programa.

Nos primeiros quatro meses de 2018 foram estudados 27157 recém-nascidos, mais 198 do que face ao período homólogo de 2017, em que se estudaram 26959.

O maior número de testes foi realizado em Lisboa, com 8085 testes, seguido pelo Porto, com 4786 testes e por Braga, com 2062. O local com menos nascimentos terá sido Bragança, com apenas 191 testes realizados.

No ano passado, o "teste do pezinho" permitiu aferir uma diminuição de nascimentos em relação a 2016.

Pelo menos 86180 crianças nasceram em 2017, menos 1397 do que em 2016, uma diminuição que ocorre após três anos consecutivos do aumento de nascimentos, segundo os "testes do pezinho" então realizados.

O "teste do pezinho" é realizado a partir do terceiro dia de vida do recém-nascido, através da recolha de umas gotículas de sangue no pé da criança, e permite diagnosticar algumas doenças graves que clinicamente são muito difíceis de diagnosticar nas primeiras semanas de vida e que mais tarde podem provocar atraso mental, alterações neurológicas graves, alterações hepáticas ou até situações de coma.