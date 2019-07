Texto de "Os Lusíadas" que saiu no exame de Português não está no programa

Alexandra Barata Hoje às 11:21 Facebook

O exame de Português da segunda fase está a ser alvo de críticas por parte dos professores da disciplina. O excerto de "Os Lusíadas" poderá nunca ter sido abordado nas aulas.

A Associação de Professores de Português (APP) emitiu um parecer, em que aponta duas críticas ao exame, uma das quais sobre "Os Lusíadas". "Entendemos que a extensão dos textos a ler, a compreender e interpretar e a escrever poderá ter criado dificuldades a alguns alunos, exigindo-lhes agilidade na gestão do tempo de prova para a sua boa resolução", lê-se no documento. Além disso, alerta para o facto de usar uma "linguagem distante do tempo dos estudantes".

O Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) reage, esclarecendo que "a prova pode incluir suportes textuais diferentes dos indicados, privilegiando-se a interpretação do texto". Adversa à valorização da reprodução de conhecimentos, diz ainda que a maior ou menor extensão das respostas não é critério de avaliação.

"É muito difícil encontrar um sistema que não prejudique ninguém e isso tem consequências graves no futuro dos jovens", observa Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap). "Os exames são um processo complexo, sobre os quais é preciso discutir e refletir", acrescenta.

Professora de Português em Lisboa, Paula Ângelo enviou uma exposição a manifestar a sua discordância em relação a diversos aspetos da segunda fase do exame, entre os quais o excerto da obra de Luís de Camões, ao IAVE, à APP e à Confap. "É absolutamente inacreditável que os alunos tenham de ler e compreender quatro estâncias d" Os Lusíadas que não correspondem a nenhuma das indicadas nos programas de Português", denuncia.

Paula Ângelo considera, por isso, a inclusão do Consílio dos Deuses Marinhos no exame "uma falta de respeito pelos alunos e pelos professores, que fazem um trabalho sério ao longo de três anos". Além deste exemplo, põe em causa a estrutura da prova, em termos pedagógicos. "Os alunos que vão à segunda fase são aqueles que não passaram na primeira e também os bons alunos que ambicionam subir duas ou três décimas, porque isso fará a diferença entre ficar ou não ficar colocado no curso desejado."