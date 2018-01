Time lapse da Força Aérea mostra assistência a vítimas do fogo em Tondela

Hoje às 01:49 Facebook

Imagens divulgadas esta segunda-feira pela Força Aérea mostram o interior da cabina de um helicóptero durante a assistência a quatro vítimas provocadas pelo incêndio que deflagrou numa associação recreativa em Vila Nova da Rainha, em Tondela.

"No seguimento da missão deste fim de semana onde a esquadra 751 participou no apoio às vítimas do incêndio em Vila Nova da Rainha, Tondela, mostramos-lhe hoje imagens do interior da cabina de um dos EH-101 'Merlin'", pode ler-se na legenda que acompanha o vídeo, onde a esquadra da Força Aérea acrescenta que realizou um total de nove horas de voo no cumprimento da missão de resgate das vítimas.

O incêndio em Vila Nova da Rainha provocou oito vítimas mortais e vários feridos, doze dos quais permanecem internados. A Câmara de Tondela decretou três dias de luto municipal.