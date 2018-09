Timor pode ser porta de entrada para mercado de 560 milhões

Miguel Amorim 01 Junho 2018 às 19:09 Facebook

José Ramos-Horta, antigo Presidente de Timor-Leste, afirmou, esta sexta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto, que Timor pode ser a porta de entrada dos países da CPLP para um mercado de exportação de 560 milhões de habitantes, no Sudoeste Asiático.

Participante no painel "A língua como ativo estratégico", na grande conferência dos 130 anos do "Jornal de Notícias", José Ramos-Horta disse que "o português é um instrumento de defesa da identidade timorense".

Também anotou que a língua portuguesa foi adotada como uma das línguas oficiais do país, o que é "caso único" na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

"Timor é a presença viva do português na Ásia. Pode ser a plataforma para os países da CPLP estarem no Sudoeste Asiático, para exportar para um mercado de 560 milhões de habitantes", destacou.

Sobre o estado do país, afirmou que a atual situação é de tranquilidade. "Em Timor estamos bem. Tivemos sucesso nas negociações com Austrália. Tivemos eleições antecipadas e correu bem. O novo Parlamento toma posse no dia 7 de junho", adiantou, otimista.