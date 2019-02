Tino de Rans vai formalizar novo partido. Chama-se RIR

António Orlando Hoje às 18:36 Facebook

Tino de Rans anunciou em comunicado que vai ao Tribunal Constitucional, na terça-feira, entregar as 7500 assinaturas para formalizar o pedido de formação de um novo partido, o RIR - Reagir, Incluir e Reciclar.

O processo da formação de um novo partido, tal como o noticiado pelo JN em setembro, ocorreu com uma primeira ação de recolha de assinaturas nas festas da Nossa Senhora dos Remédios em Lamego. Fonte da candidatura admitia ao JN entregar as assinaturas no Tribunal Constitucional,​​​​​​ (TC) em finais de outubro, princípios de novembro.

Na ocasião, o JN encontrou Vitorino Silva (Tino de Rans) com um novo visual, na recolha de assinaturas no interior de um restaurante em Penafiel.

O político de 47 anos, ex-presidente de Junta de Rans, do concelho de Penafiel, que um dia ficou conhecido por abraçar António Guterres num congresso do PS, quer dar significado aos mais de 150 mil votos que recebeu nas eleições presidenciais que elegeram Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Abordado pelo JN, Tino de Rans, remeteu "todas as explicações sobre o RIR para o momento em que apresentar as assinaturas ao Tribunal Constitucional".

"O RIR é um partido político que nasceu com o propósito integrador de aproximar os cidadãos da política e vice-versa. A sigla do partido é por si só uma mensagem de ação política", pode ler-se, agora, no comunicado do RIR.

Tino de Rans será o cabeça de lista pelo Porto às próximas eleições legislativas. Margarida Ferreirinha Loureiro e Marinei de Dias são os dois primeiros nomes por Lisboa. O RIR avalia ainda se vai ou não concorrer às eleições europeias de maio próximo.

"A democracia está ameaçada, a abstenção eleitoral é cada vez mais elevada, há um grande afastamento entre os políticos e os cidadãos, é urgente reagir, é preciso incluir os cidadãos nas decisões políticas e reciclar o poder do voto, o poder dos eleitores", acrescenta o comunicado.