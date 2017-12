Tolerância de ponto fecha portas a desempregados

JOANA AMORIM Hoje às 00:40, atualizado às 00:41 Facebook

Convocados para apresentações não foram avisados e encontraram as portas fechadas. IEFP "lamenta incómodo" e garante que ninguém será penalizado.

Mónica nem queria acreditar. Adriana também não. Convocadas para se apresentarem no centro de emprego do Porto, ontem, às 11 horas e 11.15 horas, respetivamente, depararam-se com as portas fechadas, sem qualquer aviso. Souberam pelo JN. Os serviços estavam fechados devido à tolerância de ponto concedida pelo Governo aos funcionários públicos. Instalou-se um sentimento de revolta. De injustiça. De esquecimento.

