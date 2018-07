Trabalhadores das Câmaras vão ter formação de Turismo com o Governo

Delfim Machado 28 Abril 2018 às 00:00 Facebook

O Governo lança este sábado, na Guarda, um programa de formação destinado aos funcionários das Câmaras Municipais do país, para reforçar o conhecimento dos agentes turísticos públicos locais e, assim, capacitar os destinos de Portugal.

A formação de 40 horas é destinada a todas as Câmaras e funcionários que nela queiram participar, numa primeira fase até ao limite de 210 formandos, mas o Governo admite disponibilizar uma segunda fase caso a procura seja elevada.

"Isto surge da necessidade de reforçar a rede de produtos turísticos do país para levar o Turismo a todo o território", justifica a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. A formação de cada funcionário tem o custo de mil euros, sendo que 50% são financiados pelo Turismo de Portugal. O restante é pago pelas Autarquias ou pelos funcionários.

O programa de formação será ministrado nas Escolas de Hotelaria e Turismo de cada uma das NUT II (Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve) e também nas regiões autónomas. As candidaturas para este programa estarão abertas a todos os municípios a partir de 7 de maio e as formações são ministradas entre setembro e dezembro.

Os módulos formativos abrangem temas diversificados dentro da área, que vão desde a capacitação dos destinos, estruturação de produtos turísticos, captação de investimento, dinamização de redes locais, marketing territorial e digital, inovação em turismo, mercados, produção de conteúdos e instrumentos de apoio ao turismo.

Por um lado, a Secretaria de Estado do Turismo pretende reforçar o conhecimento dos agentes locais e, por outro, deseja absorver a experiência daqueles funcionários, de forma a perceber quais as estratégias que estão a ser utilizadas e as principais dificuldades de forma a desenvolver soluções.

A apresentação do programa formativo é feita hoje na Feira Ibérica de Turismo, que decorre na Guarda este fim de semana. Ana Mendes Godinho destaca que o reforço do conhecimento dos agentes locais é mais um passo para "alargar o Turismo a todo o território e a todo o ano".

O Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, sublinha que o turismo pode ser "um fator diferenciador para o desenvolvimento dos Municípios e para a fixação de população, nomeadamente no interior", pelo que este programa se reveste da "maior importância como instrumento de capacitação do setor".