Trabalhadores em Lisboa ganham mais 450 euros do que no resto do país

Cidade de Lisboa ultrapassa em 448 euros (39%) a média salarial do país de 1131 euros. Norte tem sete dos dez concelhos onde se paga pior, segundo dados oficiais.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) é a única região do país onde a remuneração-base e o ganho - inclui extras - médios mensais dos trabalhadores do setor privado superam a média nacional, enquanto no Norte estão sete dos dez concelhos onde pior ganham os funcionários por conta de outrem do setor privado.

Concretamente, no concelho de Lisboa, a remuneração média mensal, situada nos 1294 euros, é 354 euros (37,6%) superior à média nacional de 940 euros. Já no ganho médio mensal, que inclui subsídios regulares e horas extra, Lisboa ultrapassa em 448 euros (39%) a média nacional de 1131 euros.