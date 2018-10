Trás-os-Montes quer roaming nacional para resolver falta de cobertura de rede

Glória Lopes Hoje às 18:02 Facebook

Twitter

A Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM) defende a criação de um roaming nacional, para resolver os problemas da cobertura de rede de telecomunicações móveis sentidos no interior do país, principalmente em freguesias junto à fronteira com Espanha e em vias de comunicação como o IC5.

"Esta seria uma maneira de evitar falhas de cobertura, instalando um sistema com funcionamento semelhante ao do serviço de roaming existente no estrangeiro", referiu uma fonte da CIM.

Esta reivindicação foi apresentada ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d"Oliveira Martins, durante uma reunião realizada na passada terça-feira.

Os autarcas desta CIM estão desagradados com as falhas na Cobertura da Televisão Digital Terrestre (TDT), que se continuam a verificar na região, onde existem zonas sombra.

A CIM das Terras de Trás-os-Montes reivindicou também a cobertura total do território com internet. "No próximo ano a quinta geração de rede móvel (5G) vai chegar a Portugal. As Terras de Trás-os-Montes defenderam que o contrato de concessão deve incluir a obrigatoriedade de cobertura total do território nacional", explicou a fonte.