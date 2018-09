Três mestrados de gestão portugueses no ranking do "Finantial Times"

Zulay Costa Hoje às 00:00 Facebook

Há três mestrados de universidades portuguesas no ranking mundial 2018 dos 100 melhores mestrado em gestão, elaborado pelo "Financial Times".

Na 30.ª posição estão, ex-aequo, a Católica Lisbon School of Business & Economics (subiu oito lugares em relação ao ano passado) e a Nova School of Business & Economics (desceu da 17.ª posição que ocupava em 2017). Na 77.ª posição do ranking 2018 figura o mestrado em gestão do ISCTE Business School, que subiu sete lugares relativamente ao ano passado.

A lista é liderada por St. Gallen (Suiça), HEC Paris (França) e London Business School (Reino Unido) nas três primeiras posições, respetivamente.

Portugal é o sexto país com mais escolas de gestão representadas no ranking. Em primeiro lugar surge a França (21), seguida do Reino Unido (19) e Alemanha (6).

O ranking contempla 17 indicadores que avaliam a qualidade da escola e do mestrado no que diz respeito ao progresso na carreira dos graduados, diversidade da formação e experiência internacional.

No critério de efetiva progressão na carreira, o mestrado em gestão da Católica ficou bem classificado, ocupando a 9.ª posição. Já a Nova viu reconhecido o esforço de internacionalização, ao ocupar o 9.º lugar na lista dedicada a mestrados em gestão internacional.

O mestrado do ISCTE destacou-se no indicador de recuperação de investimento académico (27.ª posição mundial), pois os preços de frequentar o programa permitem que os alunos recuperem o investimento mais depressa do que noutras escolas.