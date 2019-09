Três vezes mais seitan e tofu do que vaca em Coimbra

Salomé Filipe Hoje às 09:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Consulta aos menus das cantinas da universidade revela oferta diminuta em relação a outros alimentos.

As cantinas da Universidade de Coimbra (UC) - que a partir de janeiro de 2020 não vão servir carne de vaca, por decisão do reitor, Amílcar Falcão - já não tinham por hábito colocar à disposição dos alunos muitos pratos com carne de bovino. Aliás, na ementa social, atualmente, servem três vezes mais pratos com tofu e com seitan do que com carne de vaca, sendo que, no que diz respeito à carne, a de frango e a de suíno são privilegiadas.

Nas 14 cantinas da UC, parte delas tem uma "ementa social", sendo que há outras com "snacks" e sandes, por exemplo. Nessa ementa, diariamente - incluindo fins de semana -, são disponibilizados quatro pratos à escolha, diferentes ao almoço e ao jantar: peixe, carne, dieta e vegetariano. O JN analisou as ementas para todo o mês de setembro e constatou que, no total dos dias, apenas sete pratos são de carne de vaca (como vitela à Lafões e almôndegas mistas, de bovino e suíno). Em contrapartida, por exemplo, há 21 pratos que contêm tofu ou seitan. Os restantes são de peixe, suíno e frango. A UC diz que consome, anualmente, 20 toneladas de carne de vaca.