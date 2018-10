Tribunal de Contas manda Belém ter mão em horas extra e vigilância

Nuno Miguel Ropio Hoje às 17:54 Facebook

O Tribunal de Contas quer que a Presidência da República passe a controlar o trabalho extra dos funcionários em Belém, mas também as horas a que entram e saem. Numa auditoria à gestão de 2017, é ainda pedida que se aperte a malha aos gabinetes dos ex-presidentes da República e se assegure um sistema de vigilância, para evitar o desaparecimento de bens.

As recomendações são dirigidas essencialmente à Secretaria Geral da Presidência da República (SGPR), que assegura a gestão do Palácio de Belém, que pelo segundo ano consecutivo não se livra de críticas do Tribunal de Contas (TC).

Inventariar gabinetes de ex-PR

A primeira das recomendações vai para a revisão do sistema de controlo interno de todos os serviços, "incluindo os gabinetes dos ex-presidentes da República, bem como a verificação periódica dos bens existentes naqueles gabinetes".

Em causa está o facto de os auditores terem identificado várias falhas no processo de inventariação do antigo gabinete disponibilizado pela PR ao antigo chefe de Estado Mário Soares.

Segundo o TC, com a morte do fundador do PS, houve a necessidade de avançar pela primeira vez com a "extinção de um gabinete" destes, tendo então sido verificada a "ausência de normas que disciplinem essa extinção". Principalmente, no que toca "ao destino a atribuir aos bens".

Ao que tudo indica, os bens terão ficado na Fundação Mário Soares, mas mantêm-se "no inventário da SGPR" como estando num gabinete que já não existe. Aliás, um gabinete pelo qual o próprio Palácio de Belém pagava à Fundação Mário Soares para que ali estivesse instalado o gabinete do ex-chefe de Estado.

As recomendações deste trabalho de inventariação estendem-se aos gabinetes de outros ex-presidentes: a Casa do Regalo, onde está o gabinete de Jorge Sampaio; uma fração do Edifício Presidente, onde se instalou Ramalho Eanes; e parte do Convento do Sacramento, a que Cavaco Silva rumou após sair de Belém.

Controlar horas de trabalho

Para o TC, a forma de controlo da assiduidade na SGPR deixa muito a desejar. Daí que aconselhe apertar a malha, de modo a que haja "um controlo efetivo do trabalho realizado" e do "pagamento de horas de trabalho suplementar".

Apesar de ser salientado que "as despesas com pessoal sofreram um decréscimo de 1,4%", com a extinção de um dos gabinetes de apoio a ex-presidentes, os auditores apontam algumas falhas às folhas salariais dos funcionários, começando pelos "processos individuais [que] não se encontravam devidamente atualizados".

O controlo de assiduidade é criticado, por não estar informatizado. "O registo das horas de trabalho suplementar é efetuado em folhas normalizadas, onde constam as horas de chegada e de saída, que são validadas pelos superiores hierárquicos". A esta falha, a Presidência da República explicou ao TC que está a avaliar implementar um sistema de registo eletrónico de assiduidade.