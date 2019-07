Trovoada põe Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja

Hoje às 07:57 Facebook

Os distritos de Bragança, Guarda e Vila Real estão, esta terça-feira, sob aviso laranja devido à previsão de trovoada.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA),estes três distritos vão estar sob aviso laranja entre as 12 e as 18 horas. Bragança, Guarda e Vila Real vão estar ainda, a par dos distritos de Viseu e Castelo Branco, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, e de granizo durante o mesmo período.

Sob aviso amarelo, mas por causa do tempo quente estão também os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 21 horas de quarta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e é emitido para uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado". O IPMA emite aviso amarelo, o segundo menos grave, quando existem condições meteorológicas que representam um "risco para determinadas atividades".