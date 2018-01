Turismo do Norte sem dinheiro para salários

ERIKA NUNES Hoje às 00:30 Facebook

O Turismo do Porto e Norte de Portugal está sem dinheiro para pagar os custos de funcionamento e os salários dos funcionários depois de 31 de janeiro.

Esta situação poderá provocar o encerramento dos postos de turismo do Aeroporto do Porto e de S. Bento (no centro da cidade), como denuncia o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, Nuno Botelho.

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) estará na origem da cativação de 100% das verbas que deveriam ser transferidas para a entidade.

