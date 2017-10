Tribunal de Contas acusa Estado de falsear listas de espera

INÊS SCHRECK Hoje às 00:55, atualizado às 01:15 Facebook

Tribunal de Contas condena instrução dada aos hospitais para "falsear resultados" dos tempos de espera dos utentes. ACSS nega.

Milhares de pedidos de primeira consulta hospitalar com tempos de espera muito elevados foram apagados do sistema informático Consulta a Tempo e Horas (CTH), sem justificação clínica, para "falsear os resultados das listas de espera da Saúde". Uma auditoria do Tribunal de Contas, publicada ontem, revela que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) eliminou, entre 2014 e 2016, 234 mil pedidos de consulta mais antigos e ordenou aos hospitais que fizessem o mesmo.

