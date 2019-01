Tutela manifesta "pesar" por mortes no Magalhães Lemos e abre inquérito

Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Saúde expressou "pesar" pela morte de dois homens na sequência de uma fuga de monóxido de carbono no Hospital Magalhães Lemos, no Porto, e apontou que foi aberto um inquérito ao caso.

Em nota remetida às redações, e publicada no 'site' do Serviço Nacional de Saúde, o gabinete da ministra Marta Temido "expressa pesar e endereça sentidas condolências aos familiares e amigos" das vítimas.

"Já foi aberto um inquérito para apurar as causas do acidente", refere a nota da tutela.

Dois homens de 52 e 60 anos morreram hoje na sequência de uma fuga de monóxido de carbono no Hospital Magalhães Lemos, no Porto. A situação aconteceu na central térmica da lavandaria daquela unidade hospitalar, espaço gerido pela empresa SUCH-Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.

De acordo com a PSP, os dois homens "estariam a fazer a reparação de uma caldeira", sendo a causa da morte a inalação de gases.

Também a SUCH emitiu uma nota de condolências, na qual sublinhou que "as instalações são alvo de procedimentos de auditoria rigorosos e exigentes, estando devidamente licenciadas, contemplando nomeadamente sistema de deteção de gás".

Fonte do INEM disse à Lusa que as duas vítimas tinham 52 e 60 anos de idade e que o óbito foi declarado no local.

A ocorrência foi registada às 9.43 horas, na Rua Professor Álvaro Rodrigues.