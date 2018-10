UGT diz que várias escolas de todo o país estão fechadas

Hoje às 09:29 Facebook

Várias escolas de todo o país estão esta sexta-feira de portas fechadas devido à greve na Função Pública, de acordo com a sindicalista da UGT Lucinda Dâmaso.

Em declarações à Lusa junto ao liceu Passos Manuel, em Lisboa, cujos portões estão fechados, a sindicalista disse, cerca das 08.30 horas, que a elevada adesão à greve mostra bem o descontentamento dos trabalhadores com o Governo, salientando que não vão baixar os braços.

Também em declarações à Lusa e no mesmo local, o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública (SINTAP), José Abraão, disse que a greve da função pública estava a registar "importantes números de adesão".

"Os trabalhadores estão cansados. Estão a ser repostos direitos, mas os trabalhadores não o sentem. Os serviços estão degradados, cresce a precariedade. Os trabalhadores precisam de um sinal de que é possível aumentar os salários e ter um futuro melhor", frisou o responsável.

Junto aos portões do liceu alguns sindicalistas empunham cartazes a dizer "educação de saco cheio" e "precariedade, carreiras e progressões, aumento salarial, trabalho digno, dignidade funcional".

Inicialmente a greve foi convocada pela Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (ligada à CGTP) para pressionar o Governo a incluir no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) a verba necessária para aumentar os trabalhadores da função pública, cujos salários estão congelados desde 2009.

Contudo, após a última ronda negocial no Ministério das Finanças, em meados de outubro, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, ambos filiados na UGT, anunciaram que também iriam emitir pré-avisos de greve para o mesmo dia, tendo em conta a falta de propostas do Governo, liderado pelo socialista António Costa.