Um em cada cinco jovens já se automutilou

Joana Amorim Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um em cada cinco adolescentes teve um comportamento autolesivo no último ano. Quase 5% fizeram-no quatro ou mais vezes. Com maior incidência nas raparigas e nos alunos do 8.º ano.

Números preocupantes que obrigam a respostas integradas, segundo os especialistas. Que deixam outro alerta: grande parte dos jovens que tentaram o suicídio já se tinham automutilado.

Os dados são do mais recente estudo HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) realizado em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, estando em Portugal a cargo da equipa Aventura Social da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. No total, foram distribuídos 6997 inquéritos a jovens de Portugal continental, dos 6.º, 8.º e 10.º anos.