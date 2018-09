Um terço das casas ardidas em outubro sem apoio devido a irregularidades

João Pedro Campos Hoje às 13:26 Facebook

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) já recusou mais de um terço dos pedidos de apoio de reconstrução de habitações.

Um dos casos a que o JN teve acesso, em Arganil, foi recusado por a casa já estar degradada antes dos fogo, de 15 de outubro do ano passado, e por a autora do pedido não ser, à data, a proprietária do imóvel.



Segundo a CCDRC, foram feitos já 1289 pedidos de apoio, inseridos no Programa de Apoio à Recuperação de Habitação Permanente. Destes, 466 não tiveram seguimento. "As famílias não usavam as habitações de forma permanente, as habitações não são legais do ponto de vista urbanístico e não são passíveis de legalização, a titularidade/propriedade das habitações não está regularizada ou as habitações já estavam devolutas à data do incêndio", conta uma fonte da CCDRC.



Segundo os dados a que o JN teve acesso, os concelhos que viram mais pedidos de apoio recusados foram Pampilhosa da Serra (63), Arganil (52), Tondela (49) e Tábua (46). No total, os 466 pedidos que não foram aceites envolveriam um montante total próximo dos 20 milhões de euros.

"Estou muito afetada".



Um caso que foi recusado, em Vila Cova da Beira, no concelho de Arganil, foi o de Vanessa Tomaz, de 41 anos, que fez o pedido em junho, dois meses depois de ter voltado de Inglaterra. "Em outubro, tive o parto da minha filha mais nova e, como tinha sido uma gravidez de risco, só voltei a Portugal em abril", conta ao JN. Viveu três meses num quarto arrendado, tendo daí passado para uma casa cedida por um casal inglês, de onde saiu, afirma, por haver "ratos no quarto".



Atualmente, Vanessa vive em casas de amigos, no concelho de Arganil, juntamente com as duas filhas, uma de 10 anos e outra de 10 meses. "Está a afetar-me bastante psicologicamente. Não quero ser um peso para o Estado, só quero o meu direito a ter uma casa", aponta.

Segundo a CCDRC, o pedido de Vanessa foi recusado porque, à data dos fogos, ela não era proprietária da habitação em causa.

Domicílio fiscal em Algés.



"Os serviços da Câmara de Arganil constataram que a casa não ardeu nos incêndios e se encontrava em elevado estado de degradação, não mostrando sinais de ser habitada", assegura ao JN uma fonte da comissão, prosseguindo que "Vanessa Tomaz tem o domicílio fiscal em Algés, não tem faturas de água e eletricidade, nem de sistemas autónomos".



Vanessa recusa os motivos da CCDRC, afirmando que a casa estava a ser remodelada e estava habitada. "Fui para Inglaterra em agosto de 2017 e estava lá a viver. Legalmente não estava em meu nome, mas havia um contrato de compra e venda da propriedade", descreve, completando que o domicílio fiscal está em casa do pai, em Algés, "porque o carteiro não vai à propriedade".v