Idosos são os que mais morrem nas estradas

Faixa etária acima dos 65 anos é a que mais morre em desastres, mas só menos de 1% dos condutores falham revalidação da carta.

Nos últimos cinco anos, um terço das vítimas mortais em acidentes rodoviários foram pessoas com mais de 65 anos - faixa etária que também lidera nas mortes por atropelamento. Até ao final de novembro do ano passado, 129 pessoas com mais de 65 anos - entre peões, condutores e passageiros - morreram em acidentes. No mesmo período, os desastres rodoviários causaram um total de 460 mortes. Os idosos foram onde se registou o maior número de mortos, representando 28% do total.

