"Uma coisa ótima de estar em Guadalajara é não ver jornais portugueses"

Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, que também é responsável pela pasta da Comunicação Social, admitiu não conhecer a ideia de transformar as touradas menos violentas. A ideia, segundo avança o jornal "Expresso", terá sido avançada por deputados do Partido Socialista.

"Uma coisa ótima de estar em Guadalajara há quatro dias é que não vejo jornais portugueses. Não sei, não conheço", terá dito Graça Fonseca, quando questionada à margem da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, de acordo com a Rádio Renascença.

Segundo a mesma rádio, deputados do PS estarão a estudar uma ideia de realizar touradas sem utilização de bandarilhas. O processo passa por aplicar velcro no touro, algo que já acontece nos EUA, Grécia e Canadá. Pedro Delgado Alves, deputado do PS, à Renascença, disse que é apenas uma ideia, que poderá avançar caso surja consenso.

"Estamos num sítio extraordinário a falar de cultura portuguesa, não quero falar sobre touros. A minha tourada vai ser aqui na feira de Guadalajara", acrescentou ainda.

Em outubro, a ministra viu-se envolvida numa polémica ao manter-se irredutível sobre a não descida do IVA na tourada, de 13% para 6%. Em declarações aos jornalistas, na Fundação Calouste Gulbenkian , Graça Fonseca declarou: "O primeiro-ministro já falou. Já disse o que tinha a dizer. A única coisa que digo é o que já disse: a posição do Governo é clara. Foi assumida desde o início, quer por mim, quer pelo senhor primeiro-ministro, posteriormente".

A Prótoiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia insistiu no pedido de demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca, depois de a petição que lançou ter sido subscrita por mais de cinco mil pessoas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Federação Portuguesa de Tauromaquia congratula-se por a petição pública, dirigida ao Presidente da República, primeiro-ministro e ao presidente da Assembleia da República, ter sido assinada por cerca de cinco mil pessoas, "em pouco mais de 24 horas".