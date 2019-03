União Europeia vai aumentar apoio a Moçambique

Joana Amorim Hoje às 13:17 Facebook

A União Europeia vai aumentar o apoio ao povo moçambicano, fustigado pelo ciclone Idai.

Isso mesmo foi esta manhã revelado pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma conferência sobre Saúde na reitoria da Universidade do Porto. "A União Europeia vai aumentar o apoio. O número de países que aderem está a aumentar e a União Europeia vai ela própria pôr em marcha um programa, já solicitado pelo governo moçambicano, que completa as Nações Unidas e as organizações internacionais".

Marcelo Rebelo de Sousa explicou ainda aos jornalistas que "as ligações via Internet estão a normalizar-se, nomeadamente no que toca aos contactos entre Portugal e as comunidades porrtuguesas". O secretário de Estado das Comunidades já se encontra em Moçambique, tendo o presidente da República revelado que "um outro membro do Governo, no domínio da Administração Interna, partirá em breve também para Moçambique". Confrontados com o desejo ou não de regressarem a Portugal, Marcelo Rebelo de sousa informou que "a grande maioria dos portugueses aparentemente quer ficar, o que é natural e razoável porque têm a sua vida lá".