Universidade do Minho vence prémios Fraunhofer Portugal

O projeto Inovação para Veículos Inteligentes, desenvolvido pela Universidade do Minho, venceu a competição Fraunhofer Portugal Tech Transfer Awards 2019.

Entre os premiados está também o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, que ficou em segundo lugar, com o projeto Redes e Serviços Marítimos Comunitários, e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com a rede social de devices interativos para uma nova geração de mobilidade urbana.

Em concurso no evento que decorreu esta sexta-feira, estiveram outros dois projetos: AVIGAE - Assistente Virtual Inteligente para a Gestão Ativa da Energia em Edifícios; e GREEDi - Plataforma inteligente e segura para gestão de recursos energéticos em edifícios de grande dimensão (ambos do ISEP - Instituto Superior de Engenharia do Porto).

Os prémios atribuídos nesta iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto "CTFhP - Collective Transfer Fraunhofer Portugal", visam potenciar as atividades de transferência de tecnologia das linhas de investigação associadas aos projetos das instituições vencedoras.

Nesta iniciativa são contemplados projetos que contribuam positivamente para o impacto na qualidade de vida dos cidadãos e competitividade das empresas, que tenham por base investigação de utilidade prática, em simultâneo com a aplicação de boas práticas de valorização e transferência do conhecimento na área das Tecnologias de Informação e Comunicação.