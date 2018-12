Universidade do Porto é a instituição de ensino superior mais solidária

Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade do Porto foi considerada a instituição de ensino superior mais solidária, distinção que o reitor acredita dever-se ao empenho "na formação cívica e sociocultural dos estudantes".

"Uma Universidade é também um território de socialização, intervenção cívica e crescimento intelectual. E por isso temo-nos empenhado na formação cívica e sociocultural dos nossos estudantes, enquanto parte integral da nossa missão", adiantou à Lusa, António Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto.

A distinção foi entregue esta quarta-feira à tarde, no Dia Internacional do Voluntariado, no âmbito da 3.ª edição do Prémio Voluntariado Universitário, uma iniciativa do Programa Santander Universidades que distingue e apoia o desenvolvimento dos melhores projetos de voluntariado de jovens universitários.

A Universidade do Porto foi a instituição que apresentou o maior número de projetos solidários, mais de 15, sendo, por isso, reconhecida pelo seu envolvimento com a comunidade.

"Este prémio é um importante reconhecimento destes esforços, que se concretizam nos mais de 2500 estudantes, docentes e colaboradores que participam nas dezenas de projetos de voluntariado apoiados ou promovidos pela U.Porto", salientou o reitor.

Os projetos finalistas desta 3.ª edição do Prémio de Voluntariado Universitário, que bateu o recorde de candidaturas, tinham como missão o apoio a idosos em situação de risco, crianças e jovens, famílias carenciadas, mulheres refugiadas e instituições do terceiro setor.

A Universidade do Porto viu distinguidas duas das suas iniciativas com o Prémio Voluntariado Universitário Projeto: "A Escola de Superpoderes", que visa aumentar o envolvimento da população na comunidade, e o "Pro Bono", que conta com a parceria das faculdades de direito da Universidade de Lisboa e da Universidade Católica e que tem como objetivo prestar apoio jurídico a pessoas carenciadas.

"O reconhecimento da Universidade do Porto com o Prémio IES+Solidária é, sem dúvida, um motivo de regozijo para toda a nossa comunidade académica", acrescentou António Sousa Pereira.