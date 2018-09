Universidade do Porto entre as 500 melhores do Mundo

Hoje às 14:39 Facebook

A Universidade do Porto é a única instituição portuguesa de ensino superior classificada entre as 500 melhores do Mundo. O ranking da "Times Higher Education" foi divulgado esta quarta-feira e tem outras 12 portuguesas classificadas, mas só na segunda parte da tabela.

Comparando com a classificação obtida no ano anterior, o UP sobe um patamar na tabela. Em 2017, estava no intervalo 501-600. Agora está no patamar anterior a este. A partir do lugar 200, as universidades são dispostas em grandes blocos, sendo impossível conhecer a posição específica de cada uma.

Há mais 12 instituições de ensino superior portuguesas a figurar no ranking. A Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa e a Universidade Nova de Lisboa estão classificadas entre o lugar 501 e 600.

A Universidade do Algarve, a Universidade da Beira Interior, a Universidade Católica, o ISCTE, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro figuram entre o lugar 601 e 800. Finalmente, a Universidade de Évora aparece entre os lugares 801 e 1000.