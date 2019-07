Uso do telemóvel ao volante vai ser mais penalizado

Hoje às 14:38 Facebook

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que está a fazer "alterações cirúrgicas" ao Código da Estrada que passam por agravar a penalização ao uso do telemóvel durante a condução e reduzir o período de notificação das multas.

"São alterações relacionadas sobretudo com as contraordenações e alguma penalização que estamos a propor agravar em algumas áreas, nomeadamente no uso do telemóvel", disse à agência Lusa o secretário de Estado da Proteção Civil, sem especificar o tipo de agravamento.

O uso do telemóvel durante a condução é, atualmente, uma contraordenação grave e faz o condutor perder dois pontos no sistema da Carta por Pontos.

José Artur Neves sublinhou que as alterações que vão ser feitas ao Código da Estrada, e que vão avançar nesta legislatura, são "muito cirúrgicas", tendo uma delas como "objetivo principal" o telemóvel. Mas a revisão "mais estrutural" está relacionada com "a desmaterialização dos processos", ou seja, o agilizamento da notificação das contraordenações.

Agilizar notificação aos infratores

O secretário de Estado afirmou que vai ser reduzido o período de notificação para que "o infrator, ao receber rapidamente a notificação, sinta que cometeu uma asneira", evitando-se deste modo que cometa outra logo a seguir.

"No processo atual, sendo ele muito moroso, leva a que muitos vezes o infrator repita várias infrações até receber a notificação da primeira infração. Este processo tende a desresponsabilizar as pessoas e o que nós pretendemos é que todos tenham consciência da obrigatoriedade de terem comportamentos que não sejam de risco", frisou.

José Neves referiu que há outras alterações que estão também a ser preparadas, "mas na presente legislatura já não é possível". "O objetivo imediato é o processo sancionatório ser agilizado porque será a melhor forma de, neste momento, alertar os cidadãos para a obrigação de não terem comportamentos erradas", disse.