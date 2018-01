Utentes vão receber SMS com aviso de taxas em dívida

Inês Schreck Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Sistema que emite referências multibanco permitiu recuperar 2,5 milhões de euros em 2017. Mensagens vão ser generalizadas, mas não substituem cartas.

O sistema que emite referências para os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagarem as taxas moderadoras em dívida através do multibanco permitiu recuperar, em 2017, 2,5 milhões de euros que ficaram por liquidar aos balcões dos hospitais e centros de saúde, o dobro do ano anterior. Este ano, o sistema vai ser alargado a todos os estabelecimentos do SNS e os utentes vão começar a receber mensagens no telemóvel (SMS) a avisar sobre os pagamentos em falta.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui